Murilo Batista inicia temporada com ouro no Rio de Janeiro

O atleta Murilo Rodrigues Batista começou a temporada de 2026 da melhor forma possível: no lugar mais simbólico do esporte brasileiro. Competindo no Rio Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship 2026, ele conquistou a medalha de ouro na categoria juvenil, faixa azul, pesadíssimo, mostrando alto nível técnico, maturidade competitiva e muita determinação.

A competição foi realizada na Cidade Olímpica do Rio de Janeiro, no ginásio do ciclismo indoor, o Velódromo Olímpico, o mesmo palco que recebeu provas dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Lutar e vencer nesse cenário histórico torna a conquista ainda mais especial, conectando o presente do atleta a um dos maiores momentos do esporte mundial.

Sob a orientação direta de seu técnico, Willian Lima Martins de Oliveira, Murilo teve campanha impecável. Foram duas vitórias decisivas que o levaram ao topo do pódio: uma por finalização, demonstrando técnica apurada e controle absoluto do combate; e outra por pontos, fruto de estratégia, inteligência tática e excelente preparo físico.

Durante toda a competição, Willian esteve ao lado do atleta, acompanhando, instruindo e ajustando cada detalhe, mostrando a importância do trabalho técnico fora do tatame.

O título no Rio Summer IBJJF No-Gi 2026 não representa apenas um ouro, mas o início de uma temporada promissora para Murilo Batista, que se consolida como um nome forte da nova geração do Jiu-Jitsu. Vencer em um campeonato internacional, organizado pela IBJJF, e ainda por cima em um palco olímpico, é a prova de que o trabalho sério segue dando resultados.

A conquista também só foi possível graças ao apoio fundamental da Secretaria de Esportes, em especial ao secretário Marco Braga e ao diretor de esportes Caio Fordiani, que deram todo o suporte necessário para que Murilo pudesse competir em alto nível, representando com orgulho sua cidade. Investir no esporte é investir em pessoas, em sonhos e em futuros campeões.

Murilo começa o ano fazendo história, levando seu nome ao lugar mais alto do pódio e mostrando que o futuro está sendo construído com coragem, técnica e muito propósito.