Murilo Batista ganha 3 ouros em estreia na faixa azul do jiu-jitsu

A cidade de Jaboticabal foi palco de apresentação impecável de Murilo Batista, atleta da Alliance Catanduva e bolsista da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – Smel Catanduva, no final de semana. Em sua estreia na faixa azul, o jovem atleta catanduvense não apenas confirmou o potencial que todos já enxergavam nele, como ainda superou todas as expectativas.

Foram três vitórias em três lutas, todas com autoridade e maturidade técnica. Com isso, ele garantiu as medalhas de ouro no Juvenil Pesadíssimo Sem Kimono, no Juvenil Pesadíssimo Com Kimono e no Absoluto Juvenil, categoria onde não há limite de peso, ressaltando os talentos.

“Com um jiu-jitsu preciso, agressivo e disciplinado, Murilo dominou suas categorias e brilhou no absoluto, mostrando que sua evolução está apenas começando”, analisa o sensei Willian Lima Martins de Oliveira, professor e responsável pela Associação Catanduvense de Esportes (Aces).

Murilo dedicou a conquista à Smel Catanduva, que acredita no seu talento, ao sensei, que o acompanha diariamente dentro e fora dos tatames, e a todos os amigos, parceiros e apoiadores que fazem parte da caminhada. “Murilo não subiu ao pódio sozinho, levou consigo o apoio do esporte catanduvense e a certeza de que grandes capítulos ainda serão escritos”, completou.

CIRCUITO DE JUDÔ

Além das conquistas no jiu-jitsu, Murilo Batista foi um dos destaques do Circuito São Paulo de Judô, em São José do Rio Preto, uma semana antes. O atleta conquistou duas medalhas de ouro nas duas categorias em que competiu: foi campeão sub-18 e campeão na categoria Adulto.

A competição reuniu atletas de várias regiões e é considerada uma das etapas mais fortes do calendário paulista. Murilo mostrou personalidade e domínio técnico, garantindo duas vitórias expressivas no mesmo dia. No ano, ele também fez bons resultados no Campeonato Paulista.