Mulher aciona botão do pânico em app e agressor é preso em Rio Preto

Um homem de 31 anos foi preso após descumprir uma medida protetiva e invadir a residência da vítima, no bairro Eldorado, em São José do Rio Preto, na segunda-feira, 5. O flagrante aconteceu depois que a mulher acionou o botão do pânico do aplicativo SP Mulher Segura, desenvolvido pelo Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), para ampliar as ações de enfrentamento à violência doméstica em todo o estado.

O agressor tinha determinação judicial, em vigor desde junho, para manter distância da mãe, de 58 anos, após uma série de agressões. No entanto, durante a madrugada de segunda-feira, ele pulou o muro e invadiu a casa da vítima.

Diante do descumprimento da medida e do medo de novas agressões, a mulher acionou o botão do pânico pelo aplicativo. Por meio do sistema de georreferenciamento, o alerta foi direcionado às equipes de segurança. Em poucos minutos, guardas civis municipais do município chegaram ao local e conduziram o agressor à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça. O caso foi registrado como violência doméstica e descumprimento de medida protetiva de urgência.

Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública, entre março de 2024 até dezembro de 2025, foram registrados mais de 6,9 mil acionamentos do botão do pânico em todo o estado de São Paulo. O aplicativo SP Mulher Segura conta atualmente com cerca de 37,6 mil usuários ativos e já possibilitou o registro de aproximadamente 1,6 mil boletins de ocorrência.

Tecnologia agiliza resposta policial

A delegada e coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs), Cristiane Braga, avalia que o aplicativo é um importante instrumento das políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher.

“Estamos utilizando a tecnologia para dar mais rapidez ao atendimento dessas vítimas, o que é essencial nesses casos. Com isso, também conseguimos integrar as forças de segurança, como Polícia Civil, Polícia Militar e Guardas Municipais, no combate à violência doméstica”, afirmou.

“Uma vez que a vítima aciona esse botão do pânico no aplicativo instalado no celular, conseguimos identificar o local pelo sistema de geolocalização, o que nos permite agir em poucos minutos alertando a viatura que estiver mais próxima. Essa agilidade no atendimento da ocorrência é o fator preponderante para salvar vidas”, completou.