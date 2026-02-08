Geral
Motoristas do AME participam de treinamento sobre direção segura
Foto: Divulgação/FPA - Treinamento abordou direção defensiva, legislação e postura profissional
Iniciativa reforça o compromisso da unidade com a prevenção de acidentes e a segurança
Por Da Reportagem Local | 08 de fevereiro, 2026

O Centro Ambulatorial de Diagnóstico do AME Catanduva promoveu treinamento voltado aos condutores da unidade com foco nas Regras de Ouro do Motorista. A capacitação teve como objetivo conscientizar e orientar quanto à aplicação de práticas que garantam direção segura e responsável no exercício das atividades profissionais.

Durante o encontro foram abordados temas como direção defensiva, cumprimento da legislação de trânsito, respeito às normas internas e a importância da postura profissional na preservação da vida e da imagem institucional.

Segundo William Fernandez, Técnico de Segurança do Trabalho do SESMT/FPA, a iniciativa reforça o compromisso da unidade com a prevenção de acidentes e a segurança no ambiente de trabalho adotando novas práticas.

“Além das orientações teóricas ficou estabelecido que, mensalmente, deverá ser preenchido o check-list de inspeção veicular, contemplando itens como troca de óleo, condições dos pneus, regulagem de retrovisores, verificação do estepe, funcionamento das luzes, entre outros pontos essenciais para a segurança", destacou.

Todo o treinamento foi promovido pelo NEP – Núcleo de Educação Permanente, em parceria com o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho da Fundação Padre Albino, conforme o cronograma anual de treinamentos de 2026.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
