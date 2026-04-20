Motociclista morre em acidente com caminhão no Distrito de Roberto

Uma motociclista de 36 anos morreu no sábado, no Distrito de Roberto, em Pindorama, em acidente com um caminhão. De acordo com informações da polícia, obtidas junto ao caminhoneiro, os dois veículos seguiam no mesmo sentido da via.

Em determinado momento, a vítima, que conduzia a moto e estava à frente do caminhão, teria tentado fazer uma conversão à esquerda, quando foi atingida em cheio pelo veículo de carga.

Com o impacto, a motocicleta chegou a ser arrastada. Bombeiros e Samu foram acionados, mas a mulher morreu no local. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades.