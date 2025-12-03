Mostra Literária em Embaúba tem grande participação da comunidade

A cidade de Embaúba viveu um dos momentos mais significativos do ano na Educação Infantil com a realização da 1ª Mostra Literária da EMEI Jesus Natalino Peres, promovida na Barraca Paroquial. O evento reuniu cerca de 100 alunos do período integral, além de famílias, professores e comunidade, celebrando a literatura, a imaginação e os projetos desenvolvidos em 2025.

A Mostra Literária surgiu a partir das reuniões de HTPC, em que a equipe escolar reforçou a importância de aproximar ainda mais as famílias do ambiente educacional. O resultado foi um evento afetivo, participativo e repleto de experiências marcantes.

A abertura teve a participação da contadora de histórias Regina Aparecida da Silva, de Paraíso, que encantou as crianças com dinâmicas sobre respeito às diferenças e valorização da diversidade. O destaque foi a apresentação de “A Menina Bonita do Laço de Fita”, proporcionando reflexões importantes sobre identidade, representatividade e autoestima.

As turminhas do berçário, da professora Luana Neves, exploraram tintas, cores e texturas inspiradas no livro Crocodali, oferecendo experiências sensoriais e artísticas aos pequenos.

No maternal I, a professora Eneida Finoto utilizou como temática o conto “Os Três Porquinhos” para estimular a integração com as famílias. As crianças construíram casinhas personalizadas, fortalecendo vínculos e incentivando o protagonismo infantil.

No maternal II, as crianças recriaram elementos do Sítio do Seu Lobato utilizando materiais recicláveis, pintura e muita imaginação. A atividade foi conduzida pela professora Vanessa Batista como forma de estimular a coordenação e o vínculo com a leitura.

Já as turmas de 1º e 2ª etapa tiveram trabalhos diversificados, transitando sobre temas como alimentação saudável, hábitos dos animais, criação de rimas e aprendizado de inglês. Entre os projetos, um deles focou a criação sonora e ritmo com uso de instrumentos, enquanto outro dedicou-se à consciência negra, com alfabeto ilustrado com personalidades negras.

Na Entrada da Mostra, foi realizado o Jogo das Setas, com a professora Débora Marcondes, de educação física. A atividade interativa recepcionou visitantes e estimulou lateralidade, movimento e diversão.

“A 1ª Mostra Literária da EMEI Jesus Natalino Peres reafirma o compromisso da escola com uma educação criativa, participativa e centrada no desenvolvimento integral das crianças. A literatura se mostrou uma ponte poderosa entre escola, família e comunidade. Um marco para a Educação Infantil de Embaúba”, celebrou a escola.