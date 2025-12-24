Morador de Ibirá transforma materiais descartados em cenário natalino

Natal de Gilvanilson é feito de amor e criatividade com uso de itens reaproveitados

Em um Natal onde a magia muitas vezes se esconde sob o brilho passageiro das compras, a casa de Gilvanilson Ferreira Alves, 32 anos, em Ibirá, tornou-se um farol de criatividade. Vindo da Paraíba e residente na cidade desde 2011, ele descobriu seu talento para a jardinagem e o artesanato, e hoje transforma o que muitos descartam em um verdadeiro espetáculo natalino.

A decoração, montada inteiramente por ele ao longo de 20 dias, carrega consigo o verdadeiro espírito dessa época: fazer mais com menos e espalhar alegria. Para concretizar seu projeto, o artesão cruza o ano recolhendo itens diversos, que são restaurados e ganham novas funções.

"Tudo que vejo que dá para eu trabalhar, eu vou guardando", explica. O material bruto de sua obra vem do que seria lixo: hastes da planta agave viram árvores perfeitamente formadas; CDs e isopor se transformam em guirlandas; latas de tinta e baldes servem como bases para decorações; e até um manequim descartado e uma cadeira antiga, restaurados, ganharam nova vida para compor o cenário do Papai Noel. A única compra recorrente são os pisca-piscas.

A paixão de Gilvanilson pelo Natal é antiga, mas a possibilidade de expressá-la com grandiosidade veio em 2016, após comprar sua casa própria. O que começou com um pisca-pisca e uma estrela feita de ferragem de geladeira velha, hoje ocupa toda a fachada e o jardim.

Essa dedicação não é apenas um hobby, mas uma extensão de seu amor pela natureza. "Eu amo o meio ambiente. Se eu tivesse condições, seria um protetor da natureza. Mas, dentro do possível, o que eu fizer já é uma contribuição", afirma, reforçando que caixas de papelão e até mesmo as embalagens dos próprios pisca-piscas são reaproveitadas.

O resultado do esforço solitário transcendeu o jardim de sua casa. Com a ausência de decorações nas praças centrais de Ibirá neste ano, a residência de Gilvanilson se firmou como um ponto turístico, atraindo famílias inteiras que são contagiadas pela iniciativa do nordestino.

A comunidade, aliás, abraçou a iniciativa com entusiasmo. "O pessoal vem olhar de perto, fico muito feliz em receber a todos", comenta ele, que tem recebido visitantes até quase 2 horas da manhã, distribuindo balas e pipoca a quem chega. "Graças a Deus, fazendo a alegria do pessoal."

DOM REVELADO

O artesanato, que começou decorando jardins, foi o trampolim para a profissão atual de Gilvanilson como jardineiro. Agora, a decoração natalina surge como um caminho promissor. Lojas e residências em Ibirá já o procuraram para projetos futuros, e Gilvanilson planeja formalizar essa vertente em 2026. As ideias para o próximo Natal também já estão borbulhando.