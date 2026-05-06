Monitoramento preventivo da rede elétrica ganha reforço tecnológico

O uso de tecnologia tem reforçado a prevenção de falhas na rede elétrica da região. A Energisa Sul-Sudeste vem ampliando o uso de termovisores — equipamentos capazes de medir a temperatura de componentes — para identificar pontos de atenção e antecipar manutenções pela qualidade no fornecimento de energia.

Somente em 2025 foram 340 inspeções em subestações de energia e aproximadamente 24 mil quilômetros de rede analisados com o uso da tecnologia, o que potencializa o trabalho das equipes de campo.

“A termografia é principalmente de forma preventiva, permitindo identificar pontos de aquecimento que podem indicar falhas. Com isso, conseguimos atuar antes que o problema impacte o fornecimento de energia”, explica o coordenador de manutenção de Subestação e Linha de Distribuição de Alta Tensão da Energisa Sul-Sudeste, Hamilton Lopes Ziliani.

Atualmente, a Energisa conta com 21 aparelhos termovisores com tecnologia infravermelha, capazes de detectar variações de temperatura em cabos, conexões e transformadores.

“Quando identificamos alguma anomalia, realizamos a verificação em campo e programamos a manutenção necessária. Sempre que possível, essas intervenções são feitas com a rede energizada, para minimizar impactos aos clientes”, acrescenta o coordenador.

OUTRAS TECNOLOGIAS

Além dos termovisores, a Energisa Sul-Sudeste tem investido em drones para inspecionar a rede de distribuição nas áreas urbanas e rurais.

Esses equipamentos agilizam os trabalhos das equipes de inspeção, uma vez que permitem identificar as condições de cabos, linhas de transmissão e distribuição, subestações e redes com um diferencial: imagens em alta resolução são registradas pela câmera acoplada, em ângulos privilegiados.