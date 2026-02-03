Mirassol arranca empate com o Novorizontino em jogo dividido em dois dias

O confronto entre Mirassol e Novorizontino, válido pela 6ª rodada do Campeonato Paulista, terminou empatado em 1 a 1 após ser disputado em dois dias no Maião, em Mirassol. A partida começou no domingo, dia 1º, mas foi interrompida no intervalo devido à forte chuva, com placar de 1 a 0 para o Tigre. O gol foi marcado por Rômulo aos 15 minutos de jogo.

A retomada foi nesta segunda-feira, 2, quando o Leão buscou o empate com três mudanças iniciais no elenco, com relação ao dia anterior. Com a bola rolando, o Mirassol voltou mais agressivo, passou a ocupar mais o campo ofensivo e pressionou o Novorizontino.

A vitória veio apenas nos 46 minutos do segundo tempo, quando Carlos Eduardo marcou e manteve a invencibilidade em casa. A última vez que o Mirassol foi derrotado em seus domínios foi em 23 de fevereiro de 2025, pelo Paulistão, diante do Palmeiras, por 3 a 2. Ao longo do Brasileirão, o time não foi batido diante da sua torcida. Já são 23 jogos sem perder em casa.

No balanço geral, o empate refletiu o desempenho das equipes ao longo dos dois dias. O Novorizontino foi superior no primeiro tempo disputado no domingo, enquanto o Mirassol cresceu após a retomada, pressionou até o fim e foi recompensado com o gol nos acréscimos.

Com o resultado, as duas equipes somam 1 ponto cada, na tabela do Paulistão. O Mirassol agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde encara o Remo, em Belém/PA, na quarta-feira. Já o Novorizontino volta a campo no próximo sábado, contra o São Bernardo, às 18h30, em casa.