Esporte
Mirassol adere a campanha contra violência de gênero
Foto: Reprodução/Redes Sociais - Voluntárias da Comissão das Mulheres Advogadas entrarão em campo com as equipes
Ação ocorre na segunda, no Estádio José Maria de Campos Maia, quando time enfrenta o Ceará
Por Da Reportagem Local | 20 de novembro, 2025

A campanha nacional “Elas Jogam Junto”, promovida pela OAB SP por meio da Comissão das Mulheres Advogadas, realiza nova ação no interior paulista durante o jogo Mirassol x Ceará, na segunda-feira, 24, às 19h, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. A mobilização tem como objetivo conscientizar e combater todas as formas de violência de gênero.

Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que, em dias de jogos de futebol, as agressões físicas contra mulheres aumentam 21%, enquanto os boletins de ocorrência por ameaça sobem 23,7%. Além disso, 80% das ameaças e 78% das lesões corporais são praticadas por companheiros ou ex-companheiros, evidenciando a urgência da campanha.

As voluntárias da Comissão das Mulheres Advogadas entrarão em campo com as equipes carregando a faixa “Elas Jogam Junto - Basta de Violência contra a Mulher”, em ação que também contará com mensagens nos telões, sistema de som e materiais educativos.

A OAB SP reforça que oferece acolhimento e orientação jurídica às vítimas e destaca a importância das denúncias pelo canal 180, disponível 24 horas. Como parte do projeto, serão entregues os selos “Estádio e Clube Seguro para Mulheres” e “Entidade Parceira das Mulheres” às instituições envolvidas.

A iniciativa já percorreu estádios como MorumBIS, Neo Química Arena e Allianz Parque, seguindo pelo interior do Estado por Novo Horizonte e Ribeirão Preto, com parceria com clubes como São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Novorizontino e Botafogo-SP.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
