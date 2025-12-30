Ministério da Saúde destina R$ 2,6 milhões para hospitais e entidades

O Ministério da Saúde publicou portaria que libera R$ 1 bilhão para 3.498 hospitais filantrópicos e santas casas do país. Também serão contempladas entidades sem fins lucrativos vinculadas ao SUS. Em Catanduva, a verba será destinada aos hospitais Padre Albino, Emílio Carlos e Mahatma Gandhi, além da Apae, Corujas do Bem e A Fazer o Bem, somando R$ 2,6 milhões.

Em nota, a pasta informou que o recurso integra o novo modelo de financiamento do setor, que garante reajuste anual dos valores pagos por procedimentos realizados via Sistema Único de Saúde (SUS), calculado com base na produção hospitalar registrada no ano anterior.

De acordo com o comunicado, o novo modelo de financiamento garante reajustes anuais com valores que variam de duas a três vezes mais quando comparados à antiga tabela SUS para combos de consultas, exames e cirurgias. O repasse será realizado em parcela única, diretamente aos fundos estaduais e municipais de saúde, com expectativa de execução a partir de janeiro.

Do valor total do repasse, R$ 800 milhões serão destinados ao custeio de procedimentos e R$ 200 milhões ao incremento do Teto de Média e Alta Complexidade dos estados. “O cálculo do valor a ser repassado considera a produção hospitalar do ano anterior e adota percentual estimado de cerca de 4,4%, superior ao aplicado em 2024, que foi de aproximadamente 3,5%”.

VALORES

Conforme a portaria publicada no Diário Oficial da União, o Hospital Padre Albino receberá R$ 1,727 milhão, enquanto o Hospital Emílio Carlos terá aporte de R$ 739,9 mil. Já o Hospital Mahatma Gandhi, que atende pacientes na área de saúde mental, receberá R$ 149,9 mil.

Depois aparecem as três entidades assistenciais: Apae Catanduva, com R$ 8.769, Associação Corujas do Bem, com R$ 1 mil, e Associação Assistencial A Fazer o Bem, também com R$ 1 mil.

REGIÃO

Na região de Catanduva, serão contemplados o Hospital João Depieri de Cajobi (R$ 15,9 mil), Apae Cajobi (R$ 1 mil), Santa Casa de Ibirá (R$ 22,6 mil), Hospital São José de Itajobi (R$ 21,2 mil), Santa Casa de Novo Horizonte (R$ 179,8 mil), Santa Casa de Olímpia (R$ 241,1 mil), Apae Olímpia (R$ 1.125), Hospital Beneficente de Pirangi (R$ 68,6 mil), Apae Pirangi (R$ 1 mil), Hospital Maria Valle Pereira de Tabapuã (R$ 31,9 mil) e Hospital São Lourenço de Urupês (R$ 14,6 mil).