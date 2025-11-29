Ministério da Educação credencia campus da UFSCar em Rio Preto

O Ministério da Educação (MEC) publicou portarias que credenciam 10 novos campi de universidades federais - entre eles o da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) em São José do Rio Preto - no âmbito do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). A medida confere à UFSCar respaldo para avançar em todas as frentes da implantação da nova unidade.

De acordo com Danilo Giroldo, diretor do campus de Rio Preto, o credenciamento "insere o Campus no Sistema Nacional de Ensino Superior, autorizando a criação de cursos, a oferta de vagas e a lotação de docentes e técnico-administrativos na nova unidade". Ele reforça que o campus poderá oferecer vagas a partir de 2026, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

A portaria publicada pelo MEC autoriza inicialmente três bacharelados interdisciplinares na UFSCar: o Bacharelado Interdisciplinar em Ciência, Tecnologia e Inovação, o Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Humanidades e o Bacharelado Interdisciplinar em Artes.

Os cursos foram concebidos para articular diferentes campos do conhecimento, com ênfase em competências amplas, integração com o território e flexibilidade na trajetória formativa do estudante. Ao todo, serão até 560 vagas anuais quando o campus estiver em operação plena.

Segundo Giroldo, as prioridades imediatas incluem o recrutamento de docentes dentro do planejamento aprovado pelo Conselho Universitário (ConsUni). "Estamos no processo de seleção de professores de outras universidades federais a partir de uma Chamada Pública de Redistribuição e, mais adiante, abriremos concursos para prover as demais vagas", explica.

A infraestrutura provisória será instalada no campus do Instituto Federal de Rio Preto. "Já estamos adequando o espaço e adquirindo mobiliário e equipamentos para que tudo esteja pronto para o primeiro semestre de 2026", afirma Giroldo, ressaltando que os recursos necessários para as primeiras etapas foram disponibilizados pelo MEC.

Além disso, a UFSCar tem ampliado o diálogo com diferentes segmentos da cidade, o Parque Tecnológico e a Prefeitura de Rio Preto para utilização compartilhada de espaços e realização de ações voltadas à inovação, à economia criativa e ao desenvolvimento regional. Também estão previstos investimentos por meio do Novo PAC para construção do campus definitivo.