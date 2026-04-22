Mil novos negócios abrem as portas na cidade no primeiro trimestre

No primeiro trimestre de 2026, Catanduva registrou a instalação de 1.059 novas empresas, com crescimento de 10,2% em relação ao mesmo período de 2025. O setor de serviços liderou as aberturas, com 688 novos empreendimentos, correspondendo a 65%. Em seguida, destacam-se o comércio, com 239 (22,6%), a indústria, com 68 (6,4%) e a construção civil, com 53 (5%).

As Microempresas (ME) representaram o maior número de aberturas, com 1.017 empresas, equivalendo a 96% do total. Os demais portes somaram 23 empresas, equivalendo a 2,2%, e as empresas de pequeno porte (EPP) responderam por 1,8%, totalizando 19 unidades. Os dados compõem levantamento do Observatório Municipal, ao qual O Regional teve acesso.

De acordo com o estudo, um aspecto relevante da estrutura produtiva local é o papel dos Microempreendedores Individuais (MEIs), que compõem 71,5% dos estabelecimentos instalados no primeiro trimestre, totalizando 757 negócios.

Os setores de serviços e comércio destacaram-se no ranking das atividades produtivas da cidade de janeiro a março, conforme dados do Cadastro Nacional de Atividade Econômica (CNAE). Em geral, predominaram negócios de baixa qualificação profissional ou conteúdo inovativo.

Do total de empresas abertas, os empreendimentos de promoção de vendas e cabeleireiros, manicure e pedicure dividiram o topo do ranking, com 56 novos empreendimentos cada um. Depois aparecem serviços de malote (46), apoio administrativo (46), transporte rodoviário de carga (32) e transporte de passageiros e/ou locação de automóveis com motorista (29).

Já no comércio destacaram-se as lojas de vestuário e acessórios, com 36 pontos abertos, outros produtos não especificados (14), armarinho (13), produtos alimentícios (12), cosméticos (12), bebidas (9), artigos de uso doméstico (8), eletrodomésticos (7), mercearias (7) e informática (6).

No setor industrial, ganhou espaço a fabricação de produtos de padaria e confeitaria, com 13 novos cadastros, seguido por confecção de peças do vestuário, com 5, serviços de usinagem, com 4, e fabricação de móveis, com 3. Por fim, na construção civil, a liderança ficou com obras de alvenaria, com 16 cadastros, seguido por manutenção elétrica (11) e pintura de edifícios (10).

FECHAMENTOS

O Regional solicitou à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, responsável pela contratação do estudo, a quantidade de empresas que fecharam as portas no trimestre, a fim de complementar os dados. A informação é que o indicador não refletiria fechamentos reais do período, mas sim o momento da baixa cadastral. Os números ainda não foram divulgados.