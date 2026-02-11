Mestre Nacional de Xadrez busca apoio para cursar Medicina na Fameca

A trajetória de Breno D'Alkmin Pereira da Silva reúne dois universos de alta exigência: o xadrez de alto rendimento e a formação médica. Mestre Nacional de Xadrez e campeão em múltiplas competições estaduais, nacionais e internacionais, o jovem acaba de ser aprovado no curso de Medicina da Unifipa/Fameca, uma das instituições mais disputadas da região.

O reconhecimento não surge de forma repentina. Breno iniciou sua trajetória no xadrez ainda na infância, aos cinco anos, e aos sete já competia em torneios federados. Desde então, construiu currículo incomum mesmo entre grandes centros do esporte, somando mais de uma centena de títulos oficiais, cinco campeonatos estaduais paulistas e conquistas nacionais relevantes.

Em âmbito internacional, chegou a ocupar a segunda colocação mundial em sua faixa etária no ranking da Fide, no xadrez pensado. Atualmente, mantém posições de destaque no xadrez rápido, figurando entre os melhores das Américas. O título de Mestre Nacional, conquistado aos 13 anos, consolida carreira marcada por disciplina, análise estratégica e decisões sob pressão.

Paralelamente ao esporte, Breno manteve trajetória acadêmica consistente, que culminou na aprovação na Faculdade de Medicina de Catanduva. Para ele, o raciocínio clínico dialoga diretamente com o xadrez: avaliar cenários complexos, considerar variáveis e agir com precisão — habilidades desenvolvidas ao longo de anos no tabuleiro.

A conquista da vaga, no entanto, traz consigo um novo desafio. Para que Breno possa, de fato, cursar Medicina e manter a continuidade de sua trajetória, precisa de estrutura de apoio que viabilize sua permanência na instituição. Conciliar a formação médica com o alto rendimento esportivo exige não apenas mérito, mas condições para que esse percurso seja sustentável.

O caso chama atenção não apenas pelo desempenho individual, mas pelo que representa para Catanduva. Trata-se de um talento formado na cidade, que leva seu nome a competições de alto nível e que agora busca transformar excelência esportiva em impacto social por meio da Medicina. O telefone para informações é 11 94141-7475, com Vivian.