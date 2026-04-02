Mentoring da Unifipa terá executiva da Caixa como convidada

A Unifipa realizará a 14ª edição do Mentoring no próximo dia 7 de abril, às 19h. A iniciativa é voltada à aproximação entre a formação acadêmica e as experiências do mercado de trabalho. O encontro será na Sala Movimento e Saúde, no Campus Sede, em Catanduva.

O objetivo é proporcionar aos participantes visão ampliada do mercado profissional, a partir da trajetória e das estratégias adotadas por profissionais com carreira consolidada. A proposta é reunir alunos, egressos e a comunidade regional para momento de troca de experiências e reflexão sobre desenvolvimento de carreira.

A convidada é Dulce Ferreira dos Santos Silvério, superintendente de Rede da Caixa Econômica Federal em São José do Rio Preto. Com mais de 35 anos de atuação na instituição, Dulce construiu carreira marcada por liderança e atuação em diferentes regiões do país.

Graduada em Matemática, a executiva possui formação complementar em áreas como Consultoria Empresarial, Administração de Marketing e Vendas, Gestão de Negócios e Gestão Estratégica. Ao longo da carreira também participou de programas de desenvolvimento de liderança e certificações voltadas à governança, comunicação e comportamento organizacional.

Na Caixa, Dulce atuou em diferentes cargos, incluindo gerente geral, gerente regional de Pessoa Física e Jurídica, superintendente regional e gerente nacional. Atualmente lidera estratégias de crescimento e gestão de equipes em dezenas de municípios da região de São José do Rio Preto.

INSCRIÇÕES

O Mentoring Unifipa oferece 180 vagas gratuitas. As inscrições podem ser feitas pelo portal do aluno no site da instituição (www.unifipa.com.br). Egressos também podem se inscrever presencialmente na secretaria do Campus Sede ou pelo telefone 17 3311-3381.