Menor é apreendido após tentar fugir com drogas e moto adulterada

Durante patrulhamento preventivo na saída dos alunos da escola Graciema Ramos, no Solo Sagrado, equipe da Guarda Civil Municipal visualizou dois indivíduos em uma motocicleta em frente à unidade escolar. Um dos ocupantes demonstrou atitude suspeita ao ocultar um objeto na cintura.

Ao receberem ordem de parada, os ocupantes desobedeceram e fugiram, transitando pela calçada e acessando uma área verde ao lado da escola. Diante da situação, foi solicitado apoio da equipe da Romu, que realizou patrulhamento nas imediações, porém os suspeitos não foram localizados naquele primeiro momento.

Após o término da saída dos alunos, a equipe retomou o patrulhamento nas proximidades e localizou novamente a motocicleta com dois indivíduos pelas imediações do Solo Sagrado II. Ao receberem nova ordem de parada, os ocupantes tentaram fugir novamente, momento em que colidiram contra uma placa de sinalização e contra a lateral da viatura.

Com a queda, o garupa foi abordado, enquanto o condutor conseguiu fugir tomando rumo ignorado. Durante a busca pessoal, foram encontrados dois aparelhos celulares com o abordado e, próximo à motocicleta, um pacote com 20 invólucros de substância análoga à maconha.



Na verificação do veículo, foi constatado que a placa ostentada não correspondia à motocicleta, sendo apenas decorativa. Além disso, os números de chassi e motor estavam suprimidos.

Diante dos fatos, o menor, a motocicleta e o entorpecente foram encaminhados ao Plantão Policial. A autoridade policial registrou ato infracional por tráfico de entorpecentes e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, permanecendo o menor à disposição da Justiça.