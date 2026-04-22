Região
Menina morre após ter cabelo sugado por ralo de piscina em Mirassol
Foto: Reprodução/Redes Sociais
Laura Pereira Camargo, de 12 anos, teria ficado entre 5 e 10 minutos submersa até ser retirada
Por Da Reportagem Local | 22 de abril, 2026

Uma tragédia chocou a população de Mirassol e toda a região. Laura Pereira Camargo, de 12 anos, morreu depois de ter o cabelo sugado pelo ralo da piscina na casa de uma amiga, onde brincava. Ela teria ficado entre 5 e 10 minutos submersa até ser retirada.

De acordo com o boletim de ocorrência, Laura foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a UPA de Mirassol, onde chegou em parada cardiorrespiratória. Reanimada, foi encaminhada ao Hospital da Criança e Maternidade, em Rio Preto.

O afogamento ocorreu na sexta-feira e a adolescente teve a morte confirmada no domingo, devido à disfunção múltipla de órgãos e sistemas. O velório foi realizado nesta terça-feira, 21, na quadra do Centro Educacional Arca de Noé, em Mirassol, onde ela estudava.

