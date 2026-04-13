Médico de Rio Preto atende Axl Rose antes de show do Guns na cidade

O otorrinolaringologista de Rio Preto, Rael Lucas Matimoto, foi responsável por atender o vocalista e fundador da banda Guns N’ Roses, Axl Rose, na última terça-feira, 7, horas antes do show realizado na cidade.

O médico, que atende na Clínica Otorrino Rio Preto, no bairro Redentora, foi procurado pela produção da banda para avaliar o artista, que apresentava queixas otológicas. O atendimento ocorreu no hotel Hilton Garden, onde os músicos estavam hospedados.

Durante a consulta, o especialista realizou avaliação clínica e uma otoscopia, exame utilizado para observar o canal auditivo e o tímpano. Em seguida, foi aplicada uma sessão de laserterapia, técnica que auxilia na redução da inflamação, no alívio da dor e no processo de recuperação dos tecidos. O cantor também recebeu prescrição medicamentosa para controle dos sintomas.

Durante o show realizado em Rio Preto, no recinto de exposições, o médico permaneceu no backstage à disposição da equipe do artista para qualquer eventual necessidade de atendimento. Como o quadro evoluiu bem e o vocalista conseguiu se apresentar sem intercorrências, Matimoto acompanhou parte do espetáculo em uma área reservada para convidados da banda.

Segundo o médico, o momento não foi registrado em fotos ou vídeos para preservar a privacidade do paciente. “Foi uma experiência muito marcante na minha carreira. Procurei manter a mesma postura que tenho com qualquer paciente, com discrição e foco no atendimento. O Axl foi muito simpático e até fez algumas brincadeiras durante o tratamento com o laser”, conta Rael Lucas Matimoto.

Esta foi a primeira vez que o médico rio-pretense atendeu um artista internacional. Após o atendimento, o cantor conseguiu realizar o show normalmente e seguiu com a agenda da turnê brasileira da banda.

Formada em 1985, em Los Angeles, a banda rapidamente ganhou projeção no cenário do rock mundial. Com uma mistura de hard rock e atitude rebelde, o grupo se tornou um dos mais influentes de sua geração, conhecido por sucessos como “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain” e “Welcome to the Jungle”.