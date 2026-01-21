Medicina da Unifipa alcança nota máxima e fica entre as melhores do país

Centro Universitário Padre Albino passou a integrar grupo das 49 instituições com melhor desempenho

O Ministério da Educação (MEC) divulgou na segunda-feira, 19, o resultado do 1º Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), que avaliou 351 cursos de Medicina do Brasil. O Centro Universitário Padre Albino – Unifipa/Fameca de Catanduva obteve nota 5, conceito máximo da avaliação, e passou a integrar o grupo das 49 instituições com melhor desempenho no país. No recorte estadual, a Fameca figura entre os 13 cursos de Medicina mais bem avaliados.

O Enamed será aplicado anualmente pelo MEC, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com o objetivo de medir o desempenho dos estudantes e a qualidade da formação médica oferecida pelas instituições de ensino superior.

Dos 351 cursos avaliados, 107 obtiveram conceitos 1 e 2, considerados insatisfatórios, o que representa cerca de 30% do total. Esses cursos estão sujeitos a sanções administrativas. Outros 243 cursos receberam conceitos entre 3 e 5, classificados como desempenho regular a excelente. Um curso ficou sem conceito (SC) por ter menos de 10 estudantes participantes da avaliação.

A distribuição dos conceitos foi a seguinte: 24 cursos receberam conceito 1; 83 cursos, conceito 2; 80, conceito 3; 114, conceito 4 e 49 cursos, conceito 5, grupo em que está a Unifipa/Fameca.

O coordenador do curso de Medicina da Unifipa/Fameca, Prof. Dr. Jorge Luís Valiatti, destacou que o resultado reflete trabalho contínuo e coletivo. “É resultado que demonstra o trabalho intenso e permanente do corpo docente, administrativo e discente do Centro Universitário Padre Albino, assim como todo o suporte de sua mantenedora, Fundação Padre Albino, e dos dois hospitais-escola, Padre Albino e Emílio Carlos. Esse processo não começou agora; é fruto de muitos anos de dedicação e esforço conjunto”, celebrou ele, ao saber do resultado.

Valiatti ressaltou que os alunos compreenderam a responsabilidade que carregam. “No ano passado já havíamos alcançado a nota 5 no Enade e, agora, esse desempenho se repete no Enamed”, lembrou o gestor. “Aproveito para enviar um abraço a todos os alunos da Turma 51 da Fameca, que entenderam a importância e a responsabilidade de sua formação. Como se trata de processo permanente e contínuo é fundamental que todos nós nos mantenhamos vigilantes.”

O médico intensivista reconheceu que é preciso celebrar o resultado. “Especialmente por representar uma boa notícia nos 100 anos da Fundação Padre Albino”, ressaltou Valiatti.

CORTE DE VAGAS

Segundo o MEC, as instituições com os conceitos mais baixos podem sofrer medidas como a proibição de abertura de novas vagas. O ministro da Educação, Camilo Santana, informou que 54 cursos de Medicina deverão reduzir o número de vagas em função dos resultados obtidos.

Os resultados do Enamed passam a integrar os indicadores oficiais de avaliação do ensino superior e devem subsidiar políticas públicas voltadas à melhoria da formação médica no país.