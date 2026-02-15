Médica orienta sobre prevenção de infecções respiratórias no Carnaval

A combinação de aglomerações, calor intenso, consumo de álcool e mudanças na rotina durante o Carnaval mantém em alerta médicos e autoridades sanitárias. O histórico recente mostra que o período pós-folia costuma ser marcado por aumento de infecções respiratórias.

No ano passado, por exemplo, o Brasil registrou alta de 80,4% nos casos de Covid-19 após o feriado, que chegou a atingir 11.467 pessoas no período. Embora os números de 2026 sejam menores até o momento, o comportamento epidemiológico observado em anos anteriores reforça a preocupação com possíveis surtos localizados nas semanas seguintes à festa.

Segundo a médica de Saúde da Família e Comunidade da Fundação Padre Albino, Juliana Zardini Melani Vidal, é justamente nesse momento que a atenção precisa ser redobrada, tanto durante a folia quanto no pós-folia, especialmente quando se tem membros mais vulneráveis em casa.

“A recomendação é higienizar bem as mãos ao chegar na residência, tomar banho, trocar de roupa e deixar os calçados em local separado. Também é importante manter os ambientes ventilados, evitar contato muito próximo nas primeiras horas e, se surgirem sintomas como febre, tosse ou dor de garganta, utilizar máscara dentro de casa e procurar orientação médica”, orienta.

A médica reforça a importância da vacinação. “Manter a carteira de vacinação atualizada é uma das principais formas de proteção, especialmente contra doenças respiratórias que podem evoluir de forma mais grave em idosos, crianças e pessoas com imunossupressão. Essa proteção deve ser coletiva: todos os membros da família precisam estar com as vacinas em dia, porque isso reduz a circulação de vírus dentro de casa e protege quem é mais vulnerável”, destaca.