Matrículas dos aprovados na primeira chamada da Fatec terminam hoje

A Fatec Catanduva encerra nesta quinta-feira, 22 de janeiro, as matrículas dos alunos aprovados no Provão Paulista Seriado que foram convocados na primeira chamada e também para aqueles que passaram no Vestibular para ingresso no primeiro semestre de 2026.

A instituição oferece quatro cursos, com 40 vagas em cada um – são 25 pelo vestibular e 15 pelo provão: Automação Industrial (noturno), Gestão da Tecnologia da Informação (noturno), Gestão Empresarial (manhã e noite) e, como novidade, Ciência de Dados para o Agronegócio (noturno).

Os candidatos que aparecem na primeira lista do processo seletivo devem realizar a matrícula pelo Sistema de Matrícula Online das Fatecs. Caso haja vagas remanescentes, a segunda lista será divulgada no dia 26 de janeiro, às 15h, com matrículas entre 27 e 29 de janeiro.

As datas são semelhantes para o Provão Paulista Seriado que, segundo a direção da Fatec, teve grande procura dos estudantes. A segunda chamada será no dia 26, com matrículas de 27 a 29 de janeiro. Se restarem vagas, a terceira chamada terá matrículas entre 3 e 5 de fevereiro.