Matrículas do Vestibular da Unifipa estão abertas até 4 de dezembro

O Centro Universitário Padre Albino - Unifipa divulgou na última sexta-feira, 28 de novembro, o resultado do Vestibular Unificado 2026. O processo seletivo, realizado exclusivamente on-line entre 19 e 26 de novembro, registrou alta demanda para os cursos ofertados.

O processo destina vagas para Administração, Biomedicina, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Farmácia, Fonoaudiologia, Pedagogia, Psicologia e Gestão de Recursos Humanos (EAD).

As matrículas para os aprovados estão abertas apenas até quinta-feira, 4 de dezembro. Elas são presenciais e devem ser realizadas das 8h às 21h, na Secretaria Acadêmica da Unifipa, na rua dos Estudantes, 225, Parque Iracema, em Catanduva.

Para o curso de Gestão de Recursos Humanos (EAD), o procedimento será exclusivamente on-line pelo site da instituição (https://unifipa.edu.br). O telefone para obter mais informações ou esclarecer dúvidas é 17 3311-3328.