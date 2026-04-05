Marcha para Jesus de Santa Adélia será realizada no dia 18 de abril

Santa Adélia vai viver uma noite de fé, união e celebração. Vem aí a 10ª Marcha para Jesus, um momento especial para toda a comunidade se reunir e declarar sua fé pelas ruas da cidade. Será no dia 18 de abril, na Praça Dr. Adhemar de Barros.

De acordo com a programação, a marcha pelas ruas de Santa Adélia começará às 20h, e na sequência, a partir das 21h, haverá show com Elaine de Jesus e louvores com o preletor Elizeu Rodrigues. O local terá praça de alimentação e área reservada para idosos em frente ao palco.

Elaine de Jesus é um dos maiores nomes da música gospel com mais de 20 anos de carreira e milhões de cópias vendidas desde os anos 90. Radicada nos EUA, ela também atua como pastora e é conhecida por sucessos como "Anjos de Deus", "Até o Fim" e "Pérola".

O tema do evento deste ano é “Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações”. Haverá arrecadação de alimentos para entidades do município. A iniciativa tem apoio da Prefeitura de Santa Adélia e Câmara Municipal. A entrada é franca e para pessoas de todas as idades.