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Marcha para Jesus de Santa Adélia será realizada no dia 18 de abril
Foto: Reprodução/Redes Sociais - Elaine de Jesus é um dos maiores nomes da música gospel com mais de 20 anos de carreira
Também haverá show com Elaine de Jesus, na Praça Dr. Adhemar de Barros, com entrada franca
Por Da Reportagem Local | 05 de abril, 2026

Santa Adélia vai viver uma noite de fé, união e celebração. Vem aí a 10ª Marcha para Jesus, um momento especial para toda a comunidade se reunir e declarar sua fé pelas ruas da cidade. Será no dia 18 de abril, na Praça Dr. Adhemar de Barros.

De acordo com a programação, a marcha pelas ruas de Santa Adélia começará às 20h, e na sequência, a partir das 21h, haverá show com Elaine de Jesus e louvores com o preletor Elizeu Rodrigues. O local terá praça de alimentação e área reservada para idosos em frente ao palco.

Elaine de Jesus é um dos maiores nomes da música gospel com mais de 20 anos de carreira e milhões de cópias vendidas desde os anos 90. Radicada nos EUA, ela também atua como pastora e é conhecida por sucessos como "Anjos de Deus", "Até o Fim" e "Pérola".

O tema do evento deste ano é “Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações”. Haverá arrecadação de alimentos para entidades do município. A iniciativa tem apoio da Prefeitura de Santa Adélia e Câmara Municipal. A entrada é franca e para pessoas de todas as idades.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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