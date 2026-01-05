Marapoama intensifica realização de exames de ultrassom

A Secretaria de Saúde de Marapoama tem promovido mutirões de ultrassonografias. Na primeira etapa, 40 exames de ultrassom foram realizados no Pronto-Socorro, ampliando significativamente a oferta do serviço à população. A ação contou com o atendimento do médico radiologista Ricardo Pellizzon, responsável por conduzir os procedimentos.

De acordo com o prefeito Lourenço Lorenceti, a iniciativa faz parte de um esforço contínuo para agilizar diagnósticos. “Estamos empenhados em melhorar cada vez mais o atendimento na saúde e esses mutirões de ultrassom representam um passo importante”, avaliou.

Segundo o chefe do Executivo, além de reduzir a espera, essa ação garante mais comodidade aos moradores, que antes precisavam se deslocar para outras cidades. “Seguimos firmes com o compromisso de ampliar o acesso e oferecer cuidado de qualidade para a nossa população”.

Novas etapas do mutirão de ultrassom serão realizadas em breve.