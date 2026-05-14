Região
Marapoama inicia obras para substituição do emissário de esgoto
Foto: Divulgação - Obra faz parte de um conjunto de investimentos contínuos em infraestrutura
Objetivo é garantir mais eficiência no escoamento, além de prevenir vazamentos
Por Da Reportagem Local | 14 de maio, 2026

A Prefeitura de Marapoama iniciou a substituição do emissário de esgoto. Os trabalhos têm como objetivo modernizar a rede existente, garantindo mais eficiência no escoamento, além de prevenir vazamentos, entupimentos e possíveis transtornos à população. A iniciativa também contribui diretamente para a melhoria das condições sanitárias e da qualidade de vida dos moradores.

De acordo com a administração municipal, a obra faz parte de um conjunto de investimentos contínuos em infraestrutura, com foco na manutenção preventiva e na ampliação da capacidade dos serviços essenciais. 

“A substituição do emissário deve proporcionar mais segurança, durabilidade ao sistema e melhores condições de atendimento à demanda atual do município”, garante o prefeito Lourenço Lorenceti.

A obra será realizada com recursos do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), com investimento de R$ 1 milhão do Governo Estadual.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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