Marapoama ganha Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal

A Prefeitura de Marapoama promoveu cerimônia de assinatura do Termo de Cooperação Técnica com a Receita Federal do Brasil (RFB) para a instalação do Posto de Atendimento Virtual (PAV) no município. O evento foi realizado na Câmara Municipal, com a presença do prefeito Lourenço Lorenceti, do delegado da Receita Federal de Rio Preto, Paulo Sérgio Cláudio, e dos vereadores Carlos Bortolozzo, Cátia de Freitas e Emerson Gregio.

O PAV é uma iniciativa da Receita Federal que busca descentralizar e ampliar o acesso da população aos serviços tributários e cadastrais, por meio de parcerias com prefeituras, que disponibilizam estrutura e servidores capacitados para o atendimento local, com suporte da Receita Federal.

“A implantação do PAV é um avanço importante para os cidadãos de Marapoama, que poderão acessar, de forma mais prática e eficiente, diversos serviços da Receita Federal, como regularização de CPF, emissão de documentos, orientações fiscais, abertura de processos digitais e acompanhamento de solicitações, tudo isso sem a necessidade de deslocamento até uma unidade física da Receita Federal em outro município”, explicou o prefeito Lourenço.