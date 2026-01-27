Região
Marapoama firma parceria com ONG para resgatar animais
Foto: Prefeitura de Marapoama - Seis cachorros foram recolhidos e encaminhados à ONG
Objetivo é garantir bem-estar, tratamento e um novo lar para cães em situação de rua
27 de janeiro, 2026

A Prefeitura de Marapoama firmou parceria com a ONG Arca da Fé, de Bauru, para o recolhimento e cuidado de animais em situação de rua. O objetivo é garantir bem-estar, tratamento adequado e um novo lar para cães que se encontravam abandonados no município.

Nesta primeira etapa da parceria, seis cachorros foram recolhidos e encaminhados à ONG, onde receberão tratamento veterinário, serão vacinados e acompanhados por profissionais capacitados. Após a recuperação, os animais serão disponibilizados para adoção responsável.

Todo o processo será acompanhado pela Prefeitura de Marapoama, garantindo transparência e o cumprimento das diretrizes de proteção animal.

“Essa parceria nos permite garantir dignidade e cuidado aos animais que estavam em situação de rua. Eles receberão todo o tratamento necessário e terão a chance de encontrar um novo lar, com todo o carinho e cuidado que eles merecem”, destacou o prefeito Lourenço Lorenceti.

