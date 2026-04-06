Marapoama e Embaúba preparam ações em prol do Hospital de Câncer

O Grupo Ação Entre Amigos promoverá o 3º Leilão de Gado de Marapoama no dia 19 de abril, a partir das 11h, no Recinto de Exposições. O evento destinará 100% da renda ao Hospital de Câncer de Catanduva (HCC).

O público contará com praça de alimentação e bar no local. O prazo de pagamento para os arremates será de 100 dias. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura e da Câmara municipais de Marapoama.

Participar do leilão é uma forma de contribuir para que o Hospital de Câncer de Catanduva continue oferecendo atendimento, tratamento e acolhimento aos pacientes de Catanduva e de diversas cidades da região. Informações: 17 99656 6551 ou 99117-2271.

Já Embaúba realizará a campanha “Embaúba, Doe Leite” entre os dias 4 e 9 de maio, estratégia anual do Fundo Social de do município com o objetivo de arrecadar leite para alimentação de pacientes em tratamento oncológico no HCC.

De 4 a 8 de maio as doações poderão ser entregues diretamente no Fundo Social. Já no dia 9, a campanha ganha ainda mais força com a tradicional caravana solidária, que percorrerá as ruas da cidade coletando de porta em porta, a partir das 9h.

Em 2025 Embaúba entregou, em maio, 946 litros de leite e, em dezembro, mais de 2 mil itens entre gelatina, detergente, bolacha, macarrão, arroz, entre outros itens alimentícios. Para mais informações sobre como contribuir, o contato é o telefone 17 98833-2503.

As pessoas e cidades que quiserem promover campanhas em prol do hospital devem acessar www.abracehcc.com.br ou entrar em contando pelo 17 99789 8343.