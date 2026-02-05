Marapoama anuncia 1º Carna Família com atrações para todas as idades

A Prefeitura de Marapoama realizará nos dias 13 e 14 de fevereiro o 1º Carna Família, evento que promete movimentar a cidade durante os dias de Carnaval. A festa acontece no Salão Comunitário, ao lado do Banco do Brasil, com animação da banda Studio R.

No sábado, dia 13, o evento será das 20h às 2h, com muita música e surpresas. Já no domingo, dia 14, haverá matinê preparada especialmente para crianças e famílias, com brinquedos, trenzinho, pipoca, algodão-doce e diversas atividades recreativas, das 13h às 19h.

“Foi uma programação pensada para resgatar a alegria do Carnaval de forma organizada, segura e acessível. Queremos que as famílias possam se divertir juntas, fortalecendo a convivência e valorizando nossa cidade”, afirma o prefeito Lourenço Lorenceti.

Realizado pela Prefeitura de Marapoama, com apoio da Câmara Municipal, o evento totalmente gratuito também será uma ferramenta para contribuir para o fortalecimento do comércio local e para a promoção da cultura e do entretenimento no município.

“Esperamos que essa festa seja um sucesso e marque o início de uma nova tradição no calendário cultural de Marapoama”, conclui Lourenço.