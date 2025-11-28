Mancha Verde tem programação especial na final da Libertadores

A Mancha Verde Catanduva terá programação especial no próximo sábado, dia 29, a partir das 12h, devido à decisão da Conmebol Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, marcada para as 18h (de Brasília). Para possibilitar a união dos torcedores, a rua Pará será interditada entre as ruas Taquaritinga e Borborema, no trecho onde está a sede da torcida organizada.

No local será montado um telão para que todo o público possa assistir ao jogo com conforto. No esquenta, haverá show de pagode a partir das 15h, juntamente com a bateria da Mancha Verde. “Convidamos todos os palmeirenses que tragam suas famílias e venham assistir ao jogo e sentir aquele gosto de arquibancada”, convida Paulo Biluca, líder da Mancha Verde Catanduva.

Em acordo firmado com a Polícia Militar e a Prefeitura de Catanduva, a comemoração dos torcedores acontecerá no próprio local, caso o Verdão conquiste o tetra da competição. Envolta em expectativa, a decisão entre Palmeiras e Flamengo, em Lima, será a primeira final única da história da Libertadores. O endereço da Mancha Verde Catanduva é rua Pará, 1.612.