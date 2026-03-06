Esporte
Mancha Verde tem programação especial em Catanduva no domingo
Foto: Divulgação - Torcedores poderão acompanhar partida no telão com direito a esquenta
Rua Pará será interditada entre Taquaritinga e Borborema, onde está a sede da torcida organizada
Por Da Reportagem Local | 06 de março, 2026

A Mancha Verde Catanduva terá programação especial no próximo domingo, dia 8, a partir das 12h, devido à decisão do Paulistão entre Novorizontino e Palmeiras, marcada para as 20h30. Para possibilitar a união dos torcedores, a rua Pará será interditada entre as ruas Taquaritinga e Borborema, no trecho onde está a sede da torcida organizada.

No local será montado um telão para que todo o público possa assistir ao jogo. No esquenta, a partir das 17h, haverá samba, juntamente com a bateria da Mancha Verde.

Em acordo firmado pela torcida com a Polícia Militar, Prefeitura de Catanduva e Ministério Público, a comemoração acontecerá no próprio local, caso o Verdão conquiste o título. O endereço é rua Pará, 1.612, no Centro. Fogos de artifício serão proibidos.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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