Mancha Verde tem programação especial em Catanduva no domingo

A Mancha Verde Catanduva terá programação especial no próximo domingo, dia 8, a partir das 12h, devido à decisão do Paulistão entre Novorizontino e Palmeiras, marcada para as 20h30. Para possibilitar a união dos torcedores, a rua Pará será interditada entre as ruas Taquaritinga e Borborema, no trecho onde está a sede da torcida organizada.

No local será montado um telão para que todo o público possa assistir ao jogo. No esquenta, a partir das 17h, haverá samba, juntamente com a bateria da Mancha Verde.

Em acordo firmado pela torcida com a Polícia Militar, Prefeitura de Catanduva e Ministério Público, a comemoração acontecerá no próprio local, caso o Verdão conquiste o título. O endereço é rua Pará, 1.612, no Centro. Fogos de artifício serão proibidos.