Mais de mil catanduvenses enviam declaração do IRPF no primeiro dia

A Receita Federal recebeu até as 17h30 da segunda-feira, dia 23, 1.001.411 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), no país. Em Catanduva, 1.114 contribuintes acertaram as contas com o leão já no primeiro dia de entrega. O prazo se estende até o último minuto do dia 29 de maio. A expectativa do órgão é receber 44 milhões de declarações dentro no período legal.

O ritmo de entrega de declarações no primeiro dia foi muito superior ao registrado no ano passado, quando cerca de 570 mil declarações haviam sido entregues até as 17h30 horas.

O principal motivo para isso foi a disponibilidade da declaração pré-preenchida desde o primeiro momento de entrega para os contribuintes. Mais da metade dos contribuintes que entregaram as declarações no primeiro dia utilizaram a ferramenta. Em Catanduva, o índice chegou a 54,4%.

Com a declaração pré-preenchida, o sistema automaticamente atualiza campos da declaração, tais como: rendimentos, deduções, bens, direitos, dívidas e ônus reais. Além de agilizar o procedimento de preenchimento, esta opção reduz a possibilidade de erros de digitação. A declaração pré-preenchida está disponível para quem tem conta gov.br nível prata ou ouro.

De acordo com a Receita Federal, 83,6% das declarações entregues pelos catanduvenses no primeiro dia têm imposto a restituir. Quem envia a declaração nos primeiros dias têm mais chances de receber a restituição nos primeiros lotes, respeitadas as prioridades legais. A previsão é que 80% dos contribuintes com direito à restituição recebam os valores até 30 de junho.