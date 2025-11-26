Mais de 800 estudantes fazem Avaliação da Fluência Leitora

Entre esta terça-feira, 25, e o dia 5 de dezembro, 450 mil estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental matriculados em cerca de 1.300 escolas estaduais e nas unidades de ensino das redes municipais dos 645 municípios paulistas participam da edição do segundo semestre da Avaliação da Fluência Leitora. Em Catanduva, 805 estudantes participarão dessa etapa.

A prova integra série de ações da Secretaria da Educação de São Paulo (Seduc-SP) no Programa Alfabetiza Juntos SP, que tem como meta alcançar 90% de alunos leitores até os 7 anos de idade.

O objetivo da prova é identificar possíveis lacunas no processo de alfabetização. São observados o entendimento de palavras, palavras desconhecidas e textos adequados à etapa escolar, a partir da habilidade, fluidez e ritmo de leitura.

Para a avaliação, feita com todos os estudantes das salas de 2º ano do Ensino Fundamental, a Educação concede acesso dos professores ao aplicativo do CAEd (Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação). O app grava a leitura dos alunos e agiliza o acesso aos resultados.

Este é o primeiro ano que todos os 645 municípios paulistas têm seus estudantes avaliados nas duas edições da Fluência Leitora, aplicadas no primeiro e agora, no segundo semestre.

São consideradas leitoras fluentes as crianças que conseguem ler entre 45 e 60 palavras corretamente no decorrer de um minuto, entre 28 e 40 palavras desconhecidas e atingem 97% de precisão na leitura de palavras existentes em um texto.

O Alfabetiza Juntos SP é um programa do Governo de São Paulo, em colaboração com os municípios, que visa garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas na idade certa, ou seja, até o final do 2º ano do ensino fundamental. Ele implementa estratégias como formação continuada para professores, apoio pedagógico e financeiro aos municípios, fornecimento de material didático, uso de tecnologia e avaliação para monitorar o desenvolvimento dos alunos.

“Acreditamos que essa parceria com as cidades paulistas, com a distribuição de materiais, plataformas e, sobretudo, a formação dos professores, será decisiva para avançarmos nos resultados de leitura dos alunos das redes estadual e municipais”, afirma a diretora de cooperação com os municípios da Seduc-SP, Márcia Bernardes.