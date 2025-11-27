Mais de 170 alunos da região disputam o ‘Prontos pro Mundo’

As escolas da rede estadual aplicam, até esta sexta-feira, 28, a prova de seleção do Programa Prontos pro Mundo, iniciativa que leva 500 estudantes por semestre para intercâmbio de três meses em um país de língua inglesa. A avaliação de proficiência de língua inglesa é uma das etapas para que a Educação conheça os alunos que viajarão no segundo semestre de 2026.

Em todo o estado, 34,4 mil candidatos foram convocados para fazer as provas nesta semana. Na região de Catanduva, 171 disputam as vagas, sendo 75 em escolas de Catanduva, 23 em Palmares Paulista, 16 em Ariranha, 14 em Santa Adélia, 11 em Novo Horizonte, 10 em Marapoama, 10 em Tabapuã, 5 em Paraíso, 4 em Catiguá, 1 em Itajobi, 1 em Pindorama e 1 em Novais.

De acordo com as regras do Prontos pro Mundo, estão habilitados a participarem das provas os alunos da 1ª série do Ensino Médio que fizeram as provas do Saresp em 2024, quando eram estudantes do 9º ano do Fundamental, registraram ao menos 90% de frequência escolar no ano passado e conquistaram o certificado no nível 3 (ou superior) no curso de inglês online.

Além disso, a partir deste ano, a Educação ampliou a possibilidade de participação para estudantes que, no Ensino Fundamental, estavam matriculados desde o 6º ano nas redes municipais de ensino no estado e que agora são da rede estadual paulista. As provas de seleção devem ser realizadas nas próprias escolas estaduais para todos os alunos aptos.

Por meio do programa Prontos pro Mundo, a Secretaria da Educação deve enviar, anualmente, 1.000 estudantes que frequentarão aulas nas escolas de high school, etapa semelhante ao Ensino Médio brasileiro, e ficarão hospedados em casas de família. O resultado e a seleção dos 500 classificados para a viagem do primeiro semestre serão divulgados no início do próximo ano.