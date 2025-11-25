Mais de 100 mil cartinhas do Papai Noel já foram adotadas

A maior campanha de Natal do país, que este ano completa 36 anos, segue a todo vapor e conta com o apoio da sociedade para retirar milhares de sonhos do papel. Madrinhas e padrinhos podem fazer a adoção das cartinhas nas agências participantes ou no blognoel.correios.com.br. No blog, é possível consultar quais agências possuem cartinhas para adoção presencial.

Até o momento, os Correios já disponibilizaram para adoção mais de 250 mil cartas que atendem os critérios da campanha. Desse total, já foram adotadas quase 107 mil. No interior de São Paulo, mais de 20 mil cartas estão disponíveis, sendo que já foram adotadas quase 6 mil.

Podem participar crianças de escolas da rede pública (até ao 5º ano do ensino fundamental, independentemente da idade) e de instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Também são recebidas cartas de crianças com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social e de pessoas com deficiência (PcD) de qualquer idade.

No interior de São Paulo, o prazo para adoção das cartas vai até 19 de dezembro. A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, até a mesma data, no ponto indicado no blog. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha adotada.

Quem não tiver tempo de escolher uma cartinha, mas quiser participar doando presente, pode deixar em uma agência dos Correios participante. Entre os presentes mais pedidos estão: bola, boneca, carrinho, mochila, material escolar, kit de maquiagem e pelúcias.

A campanha alia princípios como inclusão, diversidade e representatividade a valores de integridade e transparência. Por isso, para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, madrinhas e padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ. E fique atento: os Correios não distribuem cartas para adoção diretamente à população, em suas residências.