Maioria das empresas abertas no 1º trimestre foi instalada no Centro

Levantamento do Observatório Econômico, ao qual O Regional teve acesso, revelou que a maioria das empresas abertas em Catanduva no primeiro trimestre deste ano foram instaladas na área central. Foram 125 novos negócios sediados no Centro, equivalente a quase 12% dos 1.059 empreendimentos abertos no período, no município.

O segundo bairro no ranking é o Jardim Soto, com 58 novos negócios, seguido pelo Cidade Jardim, com 43, Higienópolis, com 37, e Parque Iracema, com 35, fechando o top 5. A lista ainda traz Nova Catanduva I e III, São Francisco, Bom Pastor e José Cury – confira na tabela abaixo.

O estudo ainda detalhou os ramos das empresas abertas no Centro, o primeiro do ranking, com detaque para o setor de serviços. Foram 7 negócios voltados à preparação de documentos e serviços administrativos, 6 serviços de estética pessoal (cabeleireiros, manicure e pedicure), 5 restaurantes, 4 lanchonetes, 3 núcleos de treinamento pessoal e 3 de carga e descarga.

No Jardim Soto, sobressaíram-se os negócios na área de beleza, como cabeleireiros, somando 5 novos negócios, assim como no Cidade Jardim, com 4. No bairro Higienópolis, o topo do ranking ficou com serviços de malote, com 3 novos cadastros. Já no Parque Iracema, o destaque ficou para empresas de promoção de vendas (3).

“No aspecto geográfico, observa-se uma tendência de consolidação em áreas com infraestrutura já estabelecida”, analisa o estudo, destacando a predominância dos serviços pessoais de baixa complexidade e a participação expressiva de microempreendimentos individuais.

CRESCIMENTO

A análise da demografia empresarial de Catanduva no primeiro trimestre de 2026 revela cenário de expansão, com a abertura de 1.059 novas empresas, o que representa crescimento de 10,2% em comparação ao mesmo período de 2025, conforme O Regional revelou na edição de ontem.

O perfil dos novos empreendimentos é caracterizado pela pequena escala. As Microempresas (ME) constituem a esmagadora maioria, com 96% (1.017 unidades), dado reforçado pelos Microempreendedores Individuais (MEIs), que respondem por 71,5% (757) das aberturas.

Setorialmente, a dinâmica é liderada pelo setor de Serviços, que concentrou 65% (688) dos novos estabelecimentos, seguido pelo Comércio, com 22,6% (239). Os setores de Indústria (6,4%), Construção (5,0%) e Agropecuária (1,0%) apresentaram participações mais modestas.

LOCALIZAÇÃO DOS NOVOS NEGÓCIOS EM CATANDUVA - 2026 LOGRADOURO TOTAL DE EMPRESAS Centro 125 Jardim Soto 58 Cidade Jardim 43 Higienópolis 37 Parque Iracema 35 Nova Catanduva Iii 27 Nova Catanduva I 26 Sao Francisco 24 Bom Pastor 23 Parque Jose Cury 21

Fonte: Observatório Econômico, a partir da base de dados Receita Federal