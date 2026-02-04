Maior programa social da gestão Padre Osvaldo já atendeu 1.500 pessoas

O Programa Emergencial de Desemprego - PED, implantado na gestão do prefeito Padre Osvaldo (PL) e coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, encerrou as inscrições para a edição de 2026 na última sexta-feira, dia 30 de janeiro, com total de 1.634 inscrições, um novo recorde.

Destas, 1.356 foram validadas, enquanto 278 foram anuladas devido a duplicidade ou perfis que não se encaixavam nas regras do programa – que atende moradores de Catanduva que estejam desempregados há pelo menos 1 ano, com renda mensal per capita de até meio salário mínimo e que não tenham participado do PED nos últimos 12 meses.

Desde a implantação do PED no ano de 2021, 1.403 pessoas foram contempladas e voltaram ao mercado de trabalho, gerando renda e oportunidades. Em fevereiro, cerca de 100 pessoas serão contratadas pelo poder público, somando-se aos demais 165 bolsistas em atividade.

Segundo Richard Casal, secretário interino de Assistência Social, os bolsistas do PED são imprescindíveis em todos os setores da Prefeitura de Catanduva, realizando diversos tipos de trabalho, na maioria braçais. Recebem um salário mínimo e uma cesta básica mensalmente, e participam de cursos, capacitações e palestras voltados à reinserção no mercado de trabalho.

“O programa segue com resultados positivos e é uma iniciativa importante para a comunidade. Sem dúvida, o PED é o maior programa social realizado em Catanduva nas últimas décadas, oferecendo oportunidade de trabalho a muitos que já tinham perdido a esperança”, enaltece.