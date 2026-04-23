Maior de todos os tempos, Dança Catanduva consagra talentos

O 22º Festival Dança Catanduva entrou para a história como o maior de todos os tempos, reunindo mais de 60 grupos de 5 estados brasileiros, centenas de coreografias e mais de mil participantes inscritos ao longo de quatro dias.
Realizado no Teatro Municipal Aniz Pachá, o evento movimentou a cidade, com impacto na rede hoteleira, comércio e setor de alimentação, além de consolidar Catanduva como referência na dança.
Os workshops abertos ao público, ministrados pelos próprios jurados, também foram destaque, reunindo grande participação ao longo da programação. A comissão julgadora contou com nomes consagrados, como Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus, Jaime Arôxa e Priscilla Yokoi, entre outros.
O destaque da edição foi o Grupo Creare Dança, de Jundiaí-SP, vencedor de Melhor Grupo, além de outros importantes títulos. “Mais do que uma competição, o festival reafirma o papel de Catanduva como polo cultural, unindo arte, turismo e desenvolvimento econômico”, enaltece o governo municipal.
OS MELHORES DO DANÇA CATANDUVA
Melhor Grupo – Creare Dança (Jundiaí-SP)
2º Melhor Grupo – Cia IG de Dança (Maringá-PR)
3º Melhor Grupo – Studio de Dança Atitude Dance (Cabo Frio-RJ)
Melhor Bailarina – Giovanna Meira Gomes Pereira (Bauru-SP)
Melhor Bailarino – Guilherme Brito (Catanduva-SP)
Melhor Coreógrafa/Coreógrafo – Andressa Rondon
Melhor Balé (Repertório, Livre e Neoclássico) – Creare Dança (Jundiaí-SP)
Melhor Dança Contemporânea – Creare Dança (Jundiaí-SP)
Melhor Danças Urbanas – Cia IG de Dança (Maringá-PR)
Melhor Jazz – Grupo Ello de Dança (Porto Ferreira-SP)
Melhor Dança de Salão – Caio Vini Company (Ribeirão Preto-SP)
Melhor Dança Árabe – Carol Sabião e Rafa Rodrigues (Araçatuba-SP)
Melhor Estilo Livre – Grupo Sigma (Bauru-SP)
Melhor Danças Populares – Grupo de Dança CPP (Catanduva-SP)
Melhor Idade – Grupo Sênior Maturidance (Bilac-SP)
Melhor Dança Inclusiva (PCD) – Apae Catanduva (Catanduva-SP)
Destaque do Festival – Lia Rondon Melo, 10 anos (Jundiaí-SP)
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