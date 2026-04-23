Maior de todos os tempos, Dança Catanduva consagra talentos

O 22º Festival Dança Catanduva entrou para a história como o maior de todos os tempos, reunindo mais de 60 grupos de 5 estados brasileiros, centenas de coreografias e mais de mil participantes inscritos ao longo de quatro dias.

Realizado no Teatro Municipal Aniz Pachá, o evento movimentou a cidade, com impacto na rede hoteleira, comércio e setor de alimentação, além de consolidar Catanduva como referência na dança.

Os workshops abertos ao público, ministrados pelos próprios jurados, também foram destaque, reunindo grande participação ao longo da programação. A comissão julgadora contou com nomes consagrados, como Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus, Jaime Arôxa e Priscilla Yokoi, entre outros.

O destaque da edição foi o Grupo Creare Dança, de Jundiaí-SP, vencedor de Melhor Grupo, além de outros importantes títulos. “Mais do que uma competição, o festival reafirma o papel de Catanduva como polo cultural, unindo arte, turismo e desenvolvimento econômico”, enaltece o governo municipal.

OS MELHORES DO DANÇA CATANDUVA

Melhor Grupo – Creare Dança (Jundiaí-SP)

2º Melhor Grupo – Cia IG de Dança (Maringá-PR)

3º Melhor Grupo – Studio de Dança Atitude Dance (Cabo Frio-RJ)

Melhor Bailarina – Giovanna Meira Gomes Pereira (Bauru-SP)

Melhor Bailarino – Guilherme Brito (Catanduva-SP)

Melhor Coreógrafa/Coreógrafo – Andressa Rondon

Melhor Balé (Repertório, Livre e Neoclássico) – Creare Dança (Jundiaí-SP)

Melhor Dança Contemporânea – Creare Dança (Jundiaí-SP)

Melhor Danças Urbanas – Cia IG de Dança (Maringá-PR)

Melhor Jazz – Grupo Ello de Dança (Porto Ferreira-SP)

Melhor Dança de Salão – Caio Vini Company (Ribeirão Preto-SP)

Melhor Dança Árabe – Carol Sabião e Rafa Rodrigues (Araçatuba-SP)

Melhor Estilo Livre – Grupo Sigma (Bauru-SP)

Melhor Danças Populares – Grupo de Dança CPP (Catanduva-SP)

Melhor Idade – Grupo Sênior Maturidance (Bilac-SP)

Melhor Dança Inclusiva (PCD) – Apae Catanduva (Catanduva-SP)

Destaque do Festival – Lia Rondon Melo, 10 anos (Jundiaí-SP)