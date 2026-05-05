Maio Amarelo tem sequência de ações de conscientização no trânsito

Durante todo o mês de maio, a Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Trânsito, intensifica as ações de conscientização no trânsito com a campanha Maio Amarelo. A iniciativa busca chamar a atenção da sociedade para a importância de atitudes responsáveis, com o objetivo de reduzir acidentes e salvar vidas.

Criado em 2014, o movimento Maio Amarelo mobiliza o poder público e a sociedade para colocar o tema trânsito em pauta, reforçando que a responsabilidade é de todos que utilizam as vias. Em 2026, a campanha traz como tema: “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, destacando a necessidade de mais atenção, respeito e empatia entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Como parte da programação local, a Secretaria de Mobilidade Urbana realizará uma série de palestras em empresas e escolas, reforçando a importância da educação no trânsito desde a infância. A proposta é conscientizar crianças e jovens, que serão os futuros motoristas, sobre comportamentos seguros e responsáveis nas vias.

A educação precoce é considerada fundamental, já que atitudes simples aprendidas desde cedo - como respeitar a sinalização e atravessar na faixa - contribuem para a formação de cidadãos mais conscientes no trânsito.

Além das palestras, também estão previstas outras ações educativas, como blitz de orientação, distribuição de materiais informativos e atividades em espaços públicos, ampliando o alcance da campanha.

“O Maio Amarelo convida toda a população a refletir sobre o comportamento no trânsito. Mais do que ver, é preciso enxergar o outro — e entender que pequenas atitudes fazem a diferença na preservação de vidas”, destaca a Prefeitura de Catanduva.

CRONOGRAMA DE PALESTRAS

04/05 - Betel - 7h15

06/05 - Betel - 7h15

08/05 - Escola José D’Oliveira Barreto - 8h

12/05 - Escola Gastão Silveira - 8h

13/05 - Venti Delta - 9h

20/05 - Escola Adventista - 7h55

20/05 - Escola Adventista - 13h