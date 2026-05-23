Maio Amarelo segue com ações de conscientização pela cidade

A campanha Maio Amarelo continua mobilizando Catanduva com uma série de ações educativas promovidas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Trânsito. Ao longo deste mês, palestras, orientações e atividades de conscientização têm reforçado a importância de um trânsito mais seguro, humano e responsável para todos.

Com o tema nacional “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, a campanha deste ano busca estimular a empatia, o respeito e a atenção entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. A proposta é lembrar que pequenas atitudes podem evitar acidentes e preservar vidas.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Trânsito vem intensificando as ações educativas em diferentes pontos da cidade, aproximando o tema da população e levando informação tanto para adultos quanto para crianças e adolescentes.

Nos últimos dias, foi realizada ação educativa na av. Antonio Stocco, próximo ao Poupatempo, e na rua Brasil, próximo à Praça da República, além de palestra na Escola Adventista.

O encerramento da campanha será no sábado, dia 30 de maio, com ação especial na Praça da Matriz, reforçando a importância da conscientização e da participação da população na construção de um trânsito mais seguro.

De acordo com o governo municipal, as palestras nas escolas têm papel fundamental dentro da campanha, já que a educação para o trânsito começa desde cedo. “A conscientização das crianças ajuda na formação de futuros motoristas mais responsáveis e também transforma os alunos em multiplicadores de boas práticas dentro das próprias famílias.”