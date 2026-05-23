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Catanduva promove ações de conscientização sobre endometriose
Foto: Geovana Albuquerque/Agência Saúde GDF - Endometriose é uma doença ginecológica que pode causar dores intensas
Programação será conduzida por acadêmicos de enfermagem e de medicina, além de médicos residentes
Por Da Reportagem Local | 23 de maio, 2026

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará na próxima semana uma série de ações educativas em alusão ao Dia Municipal de Luta contra a Endometriose, celebrado anualmente no município em 7 de maio.

As atividades acontecerão nas salas de espera das unidades de saúde, com orientações à população sobre os sintomas, a importância do diagnóstico precoce e o tratamento adequado da doença, que afeta milhares de mulheres e pode impactar diretamente a qualidade de vida.

A programação será conduzida por acadêmicos de enfermagem e de medicina, além de médicos residentes, reforçando o trabalho de conscientização e acolhimento junto às pacientes atendidas na rede municipal.

A endometriose é uma doença ginecológica inflamatória que pode causar dores intensas, alterações menstruais e dificuldades para engravidar. O diagnóstico precoce é fundamental para garantir tratamento adequado e mais qualidade de vida às mulheres.

O cronograma começa pelo posto do Solo Sagrado, nos dias 27 e 28 de maio, às 8h30 e 14h30, com acadêmicos de enfermagem. Na unidade do Euclides, será no dia 28 de maio, às 7h, com médicos residentes. No Bom Pastor, na mesma data, às 7h30, com alunos de enfermagem.

No dia seguinte será a vez das unidades do Pachá, às 8h, com médicos residentes, e do Jardim Imperial, às 8h30, com acadêmicos de Medicina.

“A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de procurar atendimento médico ao perceber sintomas persistentes, especialmente dores intensas durante o período menstrual, para investigação e acompanhamento adequados”, orienta o setor.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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