Locais de prova do Vestibular da Fatec estão disponíveis

Os locais de prova do Vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) para o primeiro semestre de 2026 estão disponíveis no site vestibular.fatec.sp.gov.br. O estudante deve acessar a Área do Candidato para verificar o endereço em que fará o exame. Não haverá envio de convocação por e-mail ou Correios. Em Catanduva, são quatro opções de cursos com 125 vagas em disputa.

A prova será aplicada em 14 de dezembro, às 13h, com duração de cinco horas. O portão será aberto às 12h e fechado, impreterivelmente, às 13h. Após esse horário, não será permitida a entrada de candidatos. A orientação do Centro Paula Souza (CPS) é chegar com pelo menos uma hora de antecedência, para localizar a sala e evitar imprevistos.

O exame é composto por uma redação e 60 questões objetivas, distribuídas entre língua portuguesa, matemática, física, química, biologia, história, geografia, inglês, raciocínio lógico e questões interdisciplinares. O candidato deve permanecer na sala até, no mínimo, 15h30. A partir desse horário, será permitido levar o caderno de questões.

Para realizar a prova, é obrigatório apresentar documento de identidade original - RG, Carteira de Habilitação, Passaporte, Carteira de Trabalho ou documento profissional. O documento deve estar em boas condições de visibilidade, com foto e assinatura legíveis. É necessário levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, além de lápis preto nº 2 e borracha.