Livro reúne experiência de mulheres empreendedoras de Catanduva

Será lançado no dia 6 de março, na Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Catanduva, o livro “Elas empreendem: histórias reais de mulheres que transformam e inspiram”, que traz à luz a história de 20 autoras, que demonstram o protagonismo e a força da mulher muito além de cases bem-sucedidos.

São depoimentos comoventes diante de desafios diários, nos planos pessoal e empresarial, e que resultam em conquistas.

A ideia da publicação surgiu no Núcleo de Mulheres Empreendedoras (Name), que funciona dentro da própria ACE com a missão de fortalecer as lideranças locais e alimentar o ecossistema do empreendedorismo feminino.

Empreendedorismo é a capacidade de identificar oportunidades, resolver problemas e assumir riscos para transformar ideias em negócios ou projetos, gerando valor e impacto social. Por isso, cada capítulo traz uma lição de persistência, comprometimento e a autobiografia de cada uma das autoras.

Entre os temas que permeiam os testemunhos estão gestão, estratégia, liderança, inovação, planejamento, otimização de recursos, aprendizado contínuo, criatividade, foco no cliente e, especialmente, superação.

As autoras se descobriram com habilidades para os negócios, o que abriu um mundo novo de possibilidades a conquistar. Essas oportunidades se somam à busca de equilíbrio ao ter de lidar também com questões de saúde, cuidados com a família e consigo mesmas, adaptação do negócio e mudança profissional.

São preciosas lições de transformação dessas mulheres inspiradoras que empreendem na vida e nos negócios e que todos devem conhecer.

SERVIÇO

A cerimônia de lançamento do livro “Elas empreendem: histórias reais de mulheres que transformam e inspiram”, pela editora O Artífice, será no dia 6 de março, das 16h às 18h, na sede da ACE, que fica na rua Alagoas, 137, no Centro. Vendas no site www.editoraoartifice.com.br.