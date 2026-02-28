Alunos de psicologia do Imes fazem visita técnica ao Mahatma Gandhi

Alunos do 9º semestre do curso de Psicologia do Instituto Municipal de Ensino Superior - Imes Catanduva realizaram visita técnica ao Hospital Mahatma Gandhi como etapa inicial das atividades do estágio em Psicologia Institucional.

Os acadêmicos foram recebidos por representantes da instituição, que apresentaram a estrutura organizacional, o funcionamento dos serviços e as especificidades do cuidado em saúde mental desenvolvido no hospital.

A visita teve como objetivo proporcionar aos estudantes um primeiro contato com o contexto institucional, favorecendo a compreensão do papel do psicólogo em equipes multiprofissionais e dos desafios éticos e técnicos envolvidos na atuação em ambiente hospitalar.

De acordo com o Imes, a realização de estágios supervisionados constitui etapa fundamental na formação profissional do psicólogo, pois possibilita a articulação entre teoria e prática, o desenvolvimento do raciocínio clínico-institucional e a construção de uma postura ética e responsável diante das demandas reais da população.

Em especial, a vivência em uma instituição de saúde mental amplia a compreensão sobre o cuidado em situações de crise, o trabalho em rede e a importância do respeito à dignidade e aos direitos dos usuários.

“A atividade reafirma o compromisso do curso de Psicologia do Imes Catanduva com uma formação crítica, humanizada e alinhada às necessidades sociais, promovendo experiências que aproximam os estudantes dos diferentes campos de atuação profissional”, ressalta.