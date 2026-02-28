Inscrições para o Festival Dança Catanduva terminam na segunda

O prazo está terminando. Grupos, companhias e bailarinos têm até o dia 2 de março, próxima segunda-feira, para garantir participação no 22º Festival Dança Catanduva 2026, um dos eventos mais tradicionais e respeitados do calendário cultural da região. Serão R$ 40 mil na premiação total, com avaliação feita por júri técnico composto por grandes nomes da dança.

De 17 a 21 de abril, Catanduva será palco de grandes apresentações no Teatro Municipal Aniz Pachá e em outros espaços culturais da cidade. A abertura oficial será em grande estilo com o Baile de Lançamento no Clube de Tênis Catanduva, no dia 17 de abril. As exibições serão divididas em sessões durante a tarde e à noite, com encerramento e premiações no dia 21.

As inscrições devem ser feitas pelo perfil @festivaldancacatanduva no Instagram. São aceitas coreografias em diferentes estilos, como Dança de Salão, Ballet Clássico, Danças Urbanas, Estilo Livre, Jazz, Dança Contemporânea, Dança Árabe, Dança Inclusiva, Melhor Idade, entre outras.

A banca de jurados reúne profissionais de renome, que também farão parte de espetáculos e atividades. No Balé Clássico de Repertório estarão Ana Botafogo, Priscilla Yokoi e Adriana Assaf; na Dança Contemporânea, Roberto Amorim, Fábio Alcântara e Lucas Mendes; na Dança de Salão, Carlinhos de Jesus, Michele Barreto e Jaime Arôxa; e na Dança Urbana, Alexandre Snoop, Gladstone Navarro e Renan Biduti.

Outras categorias contam ainda com jurados como Jú Marconato e Elizabeth Mastre, além de especialistas em estilos populares, árabes, jazz e demais vertentes.