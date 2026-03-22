Livro resgata história da abdução do catanduvense Onilson Páttero

Já está sendo distribuído nos principais marketplaces e livrarias do país o livro “O Caso Onilson Páttero: verdades reveladas”, de autoria do jornalista, historiador e pesquisador colatinense Manoel Moreira, elucidando os mistérios que envolveram o enigmático aparecimento do relações públicas Onilson Páttero em Colatina/ES, dizendo ter sido sequestrado por um disco voador em Guarantã/SP e deixado uma semana depois sobre uma montanha na Fazenda Catuá, de propriedade do pecuarista Cesar Menelli, na data de 2 de maio de 1974.

Conforme destaca Moreira, a obra é resultado de dez anos de profundas pesquisas sobre o caso e traz depoimentos incontestes de pessoas de famílias tradicionais da sociedade colatinense, bem como de autoridades e atores envolvidos com o episódio que tiveram vínculos diretos com o caso, que culminou com a apocalíptica chegada à Colatina de um estranho viandante que da cidade nunca ouvira falar e tampouco conhecia.

Enfatiza ainda o autor que, para alcançar os resultados reveladores sobre a manifestação transcendente aos tratados científicos conhecidos, debruçou-se em uma investigação sobre a sucessão de todo o encadeamento dos acontecimentos, trazendo à luz da razão as revelações que, no decurso desses 50 anos, permaneceram ocultas nas fronteiras do ficcionismo e do imaginário popular.

O Caso Onilson Páttero: verdades reveladas, conforme acentua Moreira, tem como objetivo trazer ao conhecimento do público todos os fatos sobre o episódio, expostos por meio de pesquisas de campo e entrevistas com pessoas que tiveram conexões expressas com Páttero na época. A obra é inspirada pela grande demanda por informações sobre o caso, motivada por uma reportagem que rememorou os 40 anos do acontecimento, compilada em 2014 pelo jornalista.

“O histórico do livro não tem o desígnio de aprofundar ou alimentar discussões a respeito de conceitos e teorias sobre a existência de vidas exoplanetárias, mas sim levar o leitor a exercitar reflexões sobre o cabalístico aparecimento em Colatina de um homem de reputação conceituada na cidade de Catanduva, onde morava, dizendo que em uma de suas viagens como relações públicas de uma editora de livros didáticos, foi abduzido por um disco voador, nas altas horas da noite do dia 26 de abril de 1974, e deixado sobre um monte na cidade capixaba, uma semana após o episódio”, explica Moreira.

O livro teve o projeto gráfico e produção da Editora Viseu e está sendo distribuído nos formatos físico e digital pelas plataformas Amazon, Apple Books, Kobo, Google Play Livros, Um Livro e a Livraria Estante Virtual, e está alcançando expressiva aceitação não só nos segmentos ligados à ufologia, mas também em todas as áreas do conhecimento das ciências humanas.