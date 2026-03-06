Livro das mulheres empreendedoras é lançado nesta sexta na ACE

O livro “Elas empreendem: histórias reais de mulheres que transformam e inspiram”, que traz à luz a história de 20 mulheres empreendedoras, será lançado nesta sexta-feira, 6, às 16h, na Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Catanduva. A obra traz depoimentos comoventes diante de desafios diários, nos planos pessoal e empresarial, e que resultam em conquistas.

A ideia da publicação surgiu no Núcleo ACE da Mulher Empreendedora (Name), que funciona na ACE e tem a missão de fortalecer as lideranças e alimentar o empreendedorismo feminino.

Cada capítulo da publicação traz uma lição de persistência, comprometimento e a autobiografia de cada uma das autoras. Entre os temas que permeiam os testemunhos estão gestão, estratégia, liderança, inovação, planejamento, otimização de recursos, aprendizado contínuo, criatividade, foco no cliente e, especialmente, superação.

As autoras se descobriram com habilidades para os negócios, o que abriu um mundo novo de possibilidades a conquistar. Essas oportunidades se somam à busca de equilíbrio ao ter de lidar também com questões de saúde, cuidados com a família e consigo mesmas, adaptação do negócio e mudança profissional. A partir disso, surgem as lições de vida e transformação.