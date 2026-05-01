Liga de Genética da Fameca promove Cromossomo do Amor na Apae

A Liga de Genética do curso de Medicina da Fameca/Unifipa promoveu mais uma edição do evento “Cromossomo do Amor” na Apae de Catanduva, na última terça-feira, 28. A ação teve como objetivo celebrar o Dia Internacional da Síndrome de Down, lembrado em 21 de março, além de reforçar a importância da inclusão em todas as suas formas.

O evento reuniu familiares, cuidadores e profissionais da instituição, promovendo momento de integração, aprendizado e troca de experiências. A iniciativa contou ainda com a participação de estudantes de diferentes ligas acadêmicas do curso de Medicina, incluindo Saúde da Família, Ortopedia, Pediatria e Humanização.

A coordenação é da Profa. Dra. Nilce Barril, docente do curso de Medicina da Unifipa, que destacou a importância de ações como essa para a formação humanizada dos futuros profissionais de saúde e para o fortalecimento do vínculo com a comunidade.

Ricardo Baruque Junior, presidente da Liga de Genética da Fameca, reforçou que o evento já se tornou uma tradição, com 12 anos de realização, e tem como principal objetivo promover a inclusão por meio de momentos de convivência e alegria.

“Este ano promovemos mais uma edição dessa extensão na Apae, celebrando tanto o Dia da Síndrome de Down quanto o Abril Azul. O tema da campanha deste ano, definido pela Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, é ‘Amizade, Acolhimento, Inclusão… Xô Solidão!’. E é justamente isso que buscamos aqui: reunir todos para conversar, dançar, jogar bola, pintar e desenhar com os alunos. É sempre um momento muito especial, e a gente sai daqui renovado como pessoa”, afirmou.