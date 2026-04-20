Liga de Farmácia Forense da Unifipa amplia o tema para estudantes do curso

Os alunos do curso de Farmácia da Unifipa participaram de palestra sobre a atuação do farmacêutico na área de perícia criminal, promovida pela Liga Acadêmica de Farmácia Forense do curso e que reuniu estudantes interessados em conhecer novas possibilidades na profissão. A palestra foi ministrada pela perita criminal Nara Guimarães Ribeiro Garcia, formada em Farmácia-Bioquímica, com especializações em Gestão Industrial Farmacêutica e Grafoscopia. Atualmente, atua como perita e chefe de seção técnica da equipe de Catanduva.
A profissional compartilhou sua trajetória, desde a preparação para concursos públicos até a experiência prática na área forense, além de relatar passagens por outras funções na área farmacêutica. Segundo Nara, a formação acadêmica sólida é essencial para quem deseja ingressar na carreira. “O curso de Farmácia oferece base muito completa, que permite ao profissional atuar em diversas áreas, inclusive na perícia criminal. Com dedicação e foco é possível se preparar para concursos e construir carreira promissora nesse campo”, destacou.
A palestra também despertou o interesse dos estudantes. Para aluna do curso, o contato com a área foi motivador. “Fiquei muito interessada na perícia criminal. A Unifipa já trouxe esse tema em outras oportunidades e isso contribuiu para a criação da Liga Forense, que ajuda os alunos a conhecerem melhor essa possibilidade de atuação profissional”, afirmou.
De acordo com a coordenadora do curso, Profa. Ma. Roberta Viola Zanchetta, tais iniciativas são fundamentais na formação acadêmica. “O evento proporcionou aos alunos essa visão mais realista e até inspiradora sobre a profissão. Além de apresentar desafios e responsabilidades da área forense, como a perícia criminal, também ampliou o entendimento sobre as diversas outras áreas em que o farmacêutico pode atuar. Esse contato com a prática aproxima os estudantes do mercado de trabalho resultando na formação mais completa”, explicou.
