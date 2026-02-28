Liga Catanduvense abre inscrições para o Torneio do Trabalhador

A Liga Catanduvense de Futebol (LCF) abriu inscrições para o tradicional Torneio do Trabalhador - 1º de Maio 2026. As equipes amadoras da cidade têm até 26 de março para confirmar participação. O evento esportivo, que chega à sua 73ª edição, é um dos mais clássicos do município, promovendo integração, espírito esportivo e valorização do futebol amador.

De acordo com a LCF, as fichas de inscrição devem ser entregues digitadas, não sendo aceitas fichas preenchidas à caneta. O congresso técnico será realizado no dia 26 de março, com local divulgado dois dias antes. A competição premiará com troféus e medalhas o campeão, o vice e o terceiro colocado. Também serão entregues diplomas da LCF para os três finalistas.

“A LCF, com 71 anos de história e reconhecida como entidade de utilidade pública municipal, reforça seu compromisso com o esporte e com a união das equipes da cidade”, enaltece o presidente da entidade e organizador do campeonato, professor Reginaldo Garisto.